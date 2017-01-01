Суд избрал меру пресечения Владимиру Нелюбину Бывший совладелец Экопромбанка будет выпущен под залог в размере 20 млн рублей

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 7 февраля, Ленинский районный суд Перми избрал меру пресечения известному бизнесмену, экс-депутату краевого парламента Владимиру Нелюбину в виде залога в размере 20 млн руб.

Отметим, что в ходе заседания следователь ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю ходатайствовал об аресте бизнесмена, прокуратура — о мере пресечения в виде залога в размере 50 млн руб. В Ленинском районном суде «Новому компаньону» сообщили, что Владимир Нелюбин останется под стражей до 9 февраля 2018 года. Появившуюся в телеграм-каналах информацию о том, что в ходе заседания за бывшего краевого парламентария вступились именитые спортсмены и министр обороны Сергей Шойгу, в суде не подтвердили.

Напомним, 5 февраля бывший акционер разорившегося Экопромбанка Владимир Нелюбин был задержан на 48 часов. Как ранее сообщал «КоммерсантЪ-Прикамье», ему было предъявлено обвинение по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору). По данным «Ъ», бизнесмен задержан в рамках уголовного дела о хищении 215 млн руб. из средств Экопромбанка.