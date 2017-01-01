В Перми задержан бывший совладелец «Экопромбанка» Владимир Нелюбин Предприниматель заключён под стражу на 48 часов

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Владимир Нелюбин

Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 5 февраля, бывший акционер разорившегося «Экопромбанка» Владимир Нелюбин был задержан на 48 часов, сообщил телеграм-канал «СолёныУши».

Источники из окружения экс-депутата регионального парламента в разговоре с «Новым компаньоном» подтвердили данную информацию.

Напомним, ранее Владимир Нелюбин был совладельцем «Экомпробанка», депутатом краевого Заксобрания и президентом пермского городского клуба спортивных единоборств «Пермские медведи». После банкротства банка в 2015 году он досрочно сложил депутатские полномочия и уехал из Перми в Ростов-на-Дону. В декабря 2016 года суд признал Владимира Нелюбина банкротом. В апреле прошлого года он вернулся в Пермь, а через месяц оперативники провели обыск в его квартире в рамках уголовного дела о хищении в «Экопромбанке» 215 млн руб. Также предприниматель проходил в качестве потерпевшего в судебном процессе по преднамеренному банкротству завода «Элиз».