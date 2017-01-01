Кандидатуру конкурсного управляющего ЗиД рассмотрит Минпромторг РФ Рассмотрение иска об отстранении Александра Иванова отложено по ходатайствам ИФНС и самого завода

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Фото: Константин Долгановский

6 февраля в Арбитражном суде Пермского края состоялось заседание по иску налоговой службы об отстранении конкурсного управляющего ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» Александра Иванова. В зале суда присутствовали юрист ИФНС и четыре представителя завода, в том числе, восстановленный в должности бывший директор ЗиД по правовым вопросам Олег Комаров. Александр Иванов на заседании не присутствовал.

Представитель юридической службы ЗиД Василий Шепелев заявил ходатайство об отложении судебного заседания в связи с тем, что Александром Ивановым была подана кассационная жалоба на решение Арбитражного суда о признании ненадлежащим исполнения им обязанностей конкурсного управляющего.

«Рассмотрение кассационной жалобы назначено на 22 февраля 2017 года, и мы думаем, что существует вероятность отмены судебных актов, которые могут лечь в основу решения суда об отстранении Иванова. Если он будет отстранён, а решения в дальнейшем будут отменены, то он по закону о банкротстве не подлежит восстановлению», — заявил Шепелев, отметив также, что Александр Иванов отвечает за исполнение заводом им. Дзержинского гособоронзаказа в установленные сроки. «На наш взгляд, смена управляющих может привести к срыву данных сроков», — заявил юрист.

Одной из причин, по которой налоговая служба посчитала, что Александр Иванов «ненадлежаще» исполнял обязанности конкурсного управляющего, стал тот факт, что он не оспорил договоры цессии между ООО «НПФ «Эксперт» и ООО «Бытпромторг», ставшие основанием для возбуждения уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

«Мы полагаем, что, поскольку ИФНС был заявлен довод о том, что Иванов не оспорил договоры цессии, не провел анализ данных сделок, необходимо дождаться рассмотрения заявления налоговой инспекции об оспаривании договоров цессии, и уже с учётом выводов суда по этому заявлению рассматривать доводы по жалобе о его отстранении. Поэтому просим приостановить до вступления в законную силу решения по заявлению об оспаривании сделки», — заявил Шепелев.

Представитель налоговой службы заявила ходатайство в устной форме, пояснив отсутствие письменного документа тем, что директива из центрального аппарата (ФНС России — ред.) поступила незадолго до заседания.

«Мы ходатайствуем об отложении судебного заседания о рассмотрении в связи с тем, что на предыдущем судебном заседании Министерство промышленности и торговли (РФ — ред.) изъявило желание ознакомиться с материалами дела и высказать, выработать позицию относительно кандидатуры (арбитражного управляющего — ред.). На сегодняшний день нам из правительственной комиссии ничего не поступило, и дано указание заявить ходатайство об отложении судебного заседания», — заявила представитель ИФНС.

В итоге суд был отложен на 5 марта «с учётом нахождения материалов дела в кассационной инстанции». Конкурсному управляющему к следующему заседанию было рекомендовано представить свою позицию.