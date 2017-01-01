ЗиД подал апелляцию на решение суда о возврате в прокуратуру дела о хищении

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

22 декабря в интересах ФГУП «Машиностроительный завод им. Ф.Э. Дзержинского», направлена апелляционная жалоба на постановление Дзержинского райсуда от 14 декабря, согласно которому уголовное дело в отношении Владислава Шинкевича, Евгения Лысова, Дениса Бронникова и Артура Васильева возвращено заместителю генпрокурора РФ «для рассмотрения препятствий его рассмотрения судом».

В апелляционной жалобе отмечается, что «суд первой инстанции необоснованно пришел к выводу о том, что право на защиту Шинкевича В.В. было нарушено в связи с принятием его защитником Лобановым Д.М. поручения на защиту интересов свидетеля Колесникова А.М. при проведении предварительного расследования».

«Такое решение суда принято без должного анализа и вне контекста уголовно-процессуального законодательства и фактических материалов дела, не учитывает позицию Высших Судов РФ и правоприменительную практику по сходным правоотношениям», — пишет адвокат ЗиД Лариса Леушканова.

По мнению адвоката, постановление Дзержинского районного суда г. Перми от 14 декабря 2017 года «является незаконным, необоснованным, подлежит отмене» из-за нарушения судом уголовно-процессуального законодательства, «выразившегося в нарушении права потерпевшего на доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба». Кроме того, есть опасность, что уголовное производство не будет рассмотрено в разумный срок из-за необоснованного возвращения уголовного дела прокурору.

Напомним, четверо фигурантов уголовного дела — бизнесмен Владислав Шинкевич, бывший исполнительный директор предприятия Денис Бронников, бывший конкурсный управляющий Евгений Лысов и экс-председатель совета директоров Артур Васильев — обвиняются в присвоении и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и легализации денежных средств, добытых преступным путём (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ). Суд продлил обвиняемым установленные ранее меры пресечения: Бронников и Шинкевич находятся под домашним арестом, Лысов и Васильев отпущены под залог. Стоимость похищенного имущества, по версии следствия, составляет порядка 1 млрд руб. Суть обвинения заключается в том, что в результате мошеннических схем было реализовано несколько объектов оборонного предприятия: площадки №3 и №5, стадион «Дзержинец».