В Прикамье при создании городского округа могут оставить право на пенсию за выслугу лет Соответствующие поправки в законопроект внесло Земсобрание Краснокамского района

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Земское собрание Краснокамского района внесло в краевой парламент поправки к закону «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные и муниципальные должности».

Законопроект зарегистрирован 2 февраля. Депутаты Краснокамского района предложили считать, что люди, досрочно сложившие полномочия в связи с ликвидацией органа местного самоуправления при создании городского округа, отработали полный срок. Это даст им право претендовать на компенсационные выплаты и получение пенсии за выслугу лет.

Поправки рассмотрят на комитете по государственной политике и местному самоуправлению Заксобрания Пермского края.

Напомним, ранее депутаты Законодательного собрания региона установили максимальный размер пенсии за выслугу лет для госслужащих. Он будет дифференцирован в зависимости от уровня должности, замещавшейся лицом, которому назначается пособие. Так, для высшей группы должностей пенсия не будет превышать 7-кратного, для ведущей группы должностей — 6-кратного, а для старшей и младшей группы — 5-кратного размера минимального оклада. Закон вступит в силу с 1 апреля 2018 года. Также на февральском пленарном заседании во втором чтении рассмотрят законопроект о выплате денежного пособия муниципальным служащим, которые после объединения не смогут найти работу. Право на получение пособия имеют глава района, его заместители, председатель Земского собрания, глава администрации района и его заместители, глава поселения, а также председатель гордумы или Совета депутатов. Им компенсируют потерянный доход в течение одного года. В случае если чиновник сможет найти работу, но его зарплата будет ниже зарплаты до объединения, ему будут доплачивать разницу.