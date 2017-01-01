Геннадий Тушнолобов вступил в должность главы КСП Прикамья

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Сегодня, 5 февраля, спикер Законодательного собрания региона Валерий Сухих представил коллективу Контрольно-счётной палаты Пермского края нового руководителя ведомства — Геннадия Тушнолобова.

«Депутаты Законодательного собрания поддержали на последнем пленарном заседании кандидатуру нового руководителя КСП, — отметил в своем выступлении Валерий Сухих. — Сегодня мне очень приятно, что я могу представить Геннадия Петровича Тушнолобова, с которым мы на протяжении многих лет взаимодействовали, в качестве руководителя Контрольно-счётной палаты. Уверен, что его опыт позволит повысить эффективность деятельности, привнести и внедрить новые технологии в работу контрольно-счётных органов».

Как отметил новый председатель ведомства, ранее он работал как в исполнительных, так и в законодательных органах власти. «В разное время я работал на разных должностях, где получил огромный опыт работы с нормативными документами. Неоднократно мы работали вместе с Контрольно-счётной палатой. У меня есть понимание всех процессов, происходящих внутри структуры. Перед нами сегодня стоят серьёзные задачи, в том числе по еще более рациональному использованию бюджетных средств»,— обратился к сотрудникам КСП Геннадий Тушнолобов.

Напомним, решение о назначении нового председателя было принято 25 января на заседании Законодательного собрания края. Губернатор Прикамья Максим Решетников выдвинул кандидатуру Геннадия Тушнолобова, которую поддержало большинство региональных парламентариев.