Геннадий Тушнолобов назначен на пост председателя КСП Прикамья Решение было принято без обсуждения и доклада нового руководителя КСП

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Геннадий Тушнолобов

Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 25 января, на пленарном заседании депутаты Законодательного собрания Пермского края проголосовали за назначение Геннадия Тушнолобова на должность председателя Контрольно-счётной палаты Прикамья. 50 парламентариев проголосовали «за», один воздержался.

Напомним, кандидатуру бывшего краевого премьера на пост руководителя региональной Контрольно-счётной палаты предложил губернатор края Максим Решетников. Вчера, 24 января, на заседании комитета по промышленности экономической политике и налогам регионального парламента полномочный представитель губернатора в Заксобрании Анатолий Маховиков отметил, что экс-председатель правительства Прикамья обладает необходимыми для занятия должности знаниями и опытом, и попросил депутатов поддержать кандидатуру Геннадия Тушнолобова.

Геннадий Тушнолобов, в свою очередь, поделился с присутствующими своим видением работы КСП Пермского края и планируемыми новациями. В частности, он отметил, что есть над чем поработать с точки зрения кадров. «Надо, в том числе, выходить с предложением по увеличению бюджета КСП, потому что необходимо людей учить, повышать квалификацию, чего не делалось. Надо внедрять современные системы управления, в том числе электронные, которые внедрялись очень давно», — поделился планами на ближайшее время работы Геннадий Тушнолобов.

Также экс-председатель правительства Прикамья попросил дать ему время, чтобы «вникнуть в способности коллектива» и проработать вопросы материального и финансового характера, прежде чем выносить их на обсуждение депутатов.

При этом Геннадий Тушнолобов отметил, что будет пересмотрен закон о контрольно-счетных палатах в муниципалитетах края.

«Закон о контрольно-счетных палатах в муниципалитетах я точно буду перерабатывать, потому что это не закон, это регламент, и там вообще ничего нет, к сожалению. Но я сам за него голосовал, и мне сегодня даже стыдно за этот нормативный документ», — резюмировал чиновник.









«Новый компаньон»