В Перми прошла тренировка по ликвидации ЧС на системах теплоснабжения

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Фото: Константин Долгановский

Пермское городское управление гражданской защиты и ПАО «Т Плюс» провели совместную тренировку, чтобы проверить органы управления и силы к действиям при возникновении аварийных ситуаций на теплосетях Перми.

Мероприятие было проведено с учётом опыта ликвидации чрезвычайных ситуаций на системах теплоснабжения в посёлке Сараны Горнозаводского района.

По легенде, в результате аварии произошло отключение электроснабжения котельной и насосной станции в посёлке Новые Ляды. В ходе тренировки участники отработали вопросы информационного обмена, организацию взаимодействия оперативной группы КЧС с силами и средствами городской службы гражданской защиты теплоснабжения, привлечение резервов материальных средств, проверку готовности персонала к действиям в условиях аварийных ситуаций и низких температур.

Напомним, 21 января с 00:30 до 10:30 произошла остановка котельной и отключилось электроснабжение в посёлке Сараны Горнозаводского района, в результате чего произошло размораживание теплотрассы и отключилось центральное теплоснабжение.

По состоянию на 23 января в посёлке без тепла оставались жители 26 многоквартирных и 12 двухквартирных домов, в которых проживает свыше 400 человек, в том числе 133 ребёнка. Для ликвидации аварии потребовалось подключение краевых служб и мобилизация подрядчиков со всего края.