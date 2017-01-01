В Горнозаводском районе введен режим ЧС из-за аварии на системе теплоснабжения

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Фото: Константин Долгановский

Напомним, 21 января с 00:30 до 10:30 произошла остановка котельной и отключилось электроснабжение в посёлке Сараны Горнозаводского района, в результате чего произошло размораживание теплотрассы и отключилось центральное теплоснабжение. Полностью восстановить теплоснабжение планировалось вчера, 22 января, до конца дня.

По состоянию на 23 января в поселке Сараны фактически без тепла остаются жители 26 многоквартирных и 12 двухквартирных домов, в которых проживает свыше 400 человек, в том числе 133 ребенка. Помимо этого, не работает детский сад (температура в помещении не превышает 9 градусов) и школа (утром 23 января проводились занятия только в двух классах). Ниже нормативной и температура в помещении ФАП. Перемерзли вводы водоснабжения в 11 многоквартирных домах.

22 января в Сараны выехали представители Региональной службы по тарифам Пермского края. В течение дня РСТ неоднократно предлагала главе района провести слив теплоносителя из системы, чтобы не допустить разморозки магистрального теплоснабжающего трубопровода. Однако глава не прислушался к этому совету. В течение дня из докладов главы Горнозаводского муниципального района следовало, что прогноз выполнения работы по восстановлению работоспособности системы теплоснабжения благоприятный, дополнительных сил и средств не требуется.

При этом в течение дня 22 января глава района Александр Афанасьев предоставлял недостоверную информации при донесении в ЦУКС ГУ МЧС России, а также принял ряд некорректных решений. Таким образом, глава Горнозаводского района скрыл реальное положение дел, не смог грамотно определить потребность в материалах и оборудовании для ликвидации ЧС и оценить собственные запасы и провести технологические операции по ликвидации аварии, сообщает пресс-служба РСТ.

Для ликвидации чрезвычайной ситуации Региональная служба по тарифам привлекла две сварочные бригады и 6 аварийных бригад. Еще пять бригад прибудут до конца дня 23 января. На текущий момент достигнуты договоренности по привлечению сил и средства из соседних муниципальных образований: две аварийные бригады направляет филиал ПАО «Т Плюс» города Березники, по одной аварийной бригаде — из Чусовского муниципального района, города Лысьва, города Губаха. Также планируется направить по одной бригаде от Гремячинского и Добрянского муниципальных районов. Из МУП «ГКТХ» (Пермь) направлены специалисты-теплотехники со специальным оборудованием. Сейчас решается вопрос о срочной переброске 15 км труб.

Помимо этого, в Саранах организован подвоз дров и воды для населения и подготовлены пункты временного размещения в местном Доме культуры и детском оздоровительном лагере. Информация о ЧС и о том, где можно получить помощь, доведена до жителей поселка.

«Главой Горнозаводского района были проигнорированы рекомендации специалистов и службы по тарифам, в результате чего ситуация перешла в режим ЧС, — обратился к главам муниципальных образований на совете глав 23 января губернатор Пермского края Максим Решетников. — Коллеги, я требую, чтобы вы обращали внимание на подобные вопросы, не доводите до чрезвычайного положения, потому что, если соответствующие меры были бы приняты вовремя, масштаб произошедшего был бы не так велик».

Глава региона дал поручение Региональной службе по тарифам и Министерству территориальной безопасности Пермского края не только проконтролировать решение сложившейся ситуации, но и разобраться в последствиях аварии.