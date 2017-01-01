Никита Белых обжалует приговор суда

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Защита Никиты Белых заявила о намерении обжаловать приговор Пресненского суда Москвы, сообщает РИА Новости.

«Мы рады тому, что наконец-то позиция защиты по эпизоду с Ларицким была услышана и Белых был оправдан. Решение по эпизоду с Судгаймером нас не устраивает, мы будем обжаловать, будем бороться», — сказал адвокат экс-губернатора Кировской области Андрей Грохотов.

Напомним, вчера, 2 февраля, Пресненский суд Москвы признал Никиту Белых виновным по ч.6 ст.290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере») и назначил ему 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также штраф в размере 48 млн 21 тыс. руб.

«Белых не согласен с приговором. Ни с квалификацией, ни с мерой наказания», — заявил Андрей Грохотов.