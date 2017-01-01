Жителям Прикамья помогут выявить рак с помощью анкетирования С 5 по 9 февраля в Прикамье пройдут мероприятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы с онкологическими заболеваниями

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В Пермском крае онкологические заболевания являются второй по распространенности причиной смертности населения. Онкология опасна тем, что на начальных этапах некоторые её виды протекают бессимптомно, и человек долгое время может даже не подозревать о наличии болезни. Очень часто онкология выявляется только на поздних стадиях, когда запущенные в организме процессы уже невозможно остановить.

Тем не менее, заподозрить то или иное злокачественное новообразование можно даже по ответам анкеты.

Марина Другова, главный врач Пермского краевого центра медицинской профилактики:

— В обязательном порядке будут проанкетированы сотрудники бюджетных учреждений и крупных промышленных предприятий Пермского края. Мы надеемся, что эти меры помогут стимулировать пермяков к ответственному отношению к своему здоровью и своевременному обращению в медицинские учреждения.

Анкетирование и школы здоровья для всех желающих будут проводиться с 5 по 9 февраля во всех медицинских учреждениях Перми. Узнать их расписание можно, обратившись в поликлинику по месту прикрепления. Помимо этого, заполнить анкету можно, посетив любой филиал сети лабораторий «МедЛабЭкспресс» или самостоятельно скачав документ по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/J72n/kLd5dmw3q.

Также 8 февраля в 12.00 в Пермском краевом центре медпрофилактики пройдёт открытая лекция «Ранняя диагностика онкологических заболеваний», которую прочтет заместитель главврача Пермского краевого онкологического диспансера Антон Жигулёв. После лекции в 13.00 состоится показ фильма «Выбор — жизнь», посвящённого людям, борющимся и уже победившим болезнь, сообщает пресс-служба центра медпрофилактики.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться