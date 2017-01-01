Павел Лях уволен из «Амкара» В должности заместителя гендиректора футбольного клуба бывший министр спорта проработал 22 дня

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Фото: Константин Долгановский

Информацию о том, что экс-глава минспорта покинул пермский клуб, «Новому компаньону» подтвердили в пресс-службе «Амкара». Приказ об увольнении Павла Ляха генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин подписал сегодня, 31 января. Причины увольнения в клубе не раскрывают. В должности заместителя гендиректора «Амкара» Павел Лях работал с 9 января.

Напомним, с 2011 по 2016 год Павел Лях занимал должность министра спорта Прикамья. Сейчас он является обвиняемым в злоупотреблении служебными полномочиями по двум уголовным делам — о хищениях из бюджета Пермского края при реконструкции стадиона «Динамо» и незаконной организации тренировочных сборов на базе отдыха «Раздолье» в Чайковском. В настоящее время Павел Лях находится под подпиской о невыезде.

«Новый компаньон»