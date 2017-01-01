Павел Лях стал заместителем гендиректора ФК «Амкар» Бывший министр спорта Пермского края приступил к исполнению обязанностей 9 января

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Вчера, 25 января, Павел Лях в должности заместителя генерального директора «Амкара» приветствовал участников студенческого футбольного турнира.

Информацию о своем трудоустройстве в разговоре с «Новым компаньоном» подтвердил сам бывший глава краевого минспорта. «Я работаю заместителем генерального директора «Амкара» со всеми вытекающими отсюда последствиями в соответствии с трудовым законодательством», — сообщил он. Добавим, также Павел Лях является членом правления ФК «Амкар».

Напомним, с 2011 по 2016 год Павел Лях занимал должность министра спорта Прикамья. Сейчас он является обвиняемым в злоупотреблении служебными полномочиями по двум уголовным делам — о хищениях из бюджета Пермского края при реконструкции стадиона «Динамо» и незаконной организации тренировочных сборов на базе отдыха «Раздолье» в Чайковском. В настоящее время Павел Лях находится под подпиской о невыезде.