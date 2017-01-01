Жители Чайковского поддержали инициативу создания городского округа

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Фото: Игорь Катаев

Вчера, 29 января, в Чайковском районе состоялись публичные слушания по вопросу о преобразовании города и поселений в единый городской округ. Население поддержало инициативу.

Как сообщили в пресс-службе районной администрации, жителей волновали вопросы сохранения льгот, причины не одномоментного процесса объединения. Зал музыкального училища был переполнен. На слушаниях также присутствовали депутаты и совет директоров района.

Отмечается, что в каждом сельском поселении Чайковского муниципального района планируется провести разъяснительные сходы с участием депутатов.

Сегодня депутаты Земского собрания района рассмотрят инициативу объединения. В случае принятия решения о создании городского округа, следующим этапом станет рассмотрение предложения краевыми депутатами. В пресс-службе сообщили, что процесс преобразования района в городской округ продвигается согласно дорожной карте.

Ранее, 17 января, депутаты гордумы Чайковского проголосовали за наделение городского поселения статусом городского округа и выделением из состава Чайковского муниципального района.