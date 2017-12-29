Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 30 января

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Газ — на тормоз. Городские власти «сворачивают» свою программу газификации.

От Startup Tour до рейтинга Forbes. Пермские инноваторы снова поборются за звание лучших.

Завод на распутье. «Мотовилиха» готовятся провести первое собрание кредиторов.

Треугольник науки. Учёные обсудили стратегию взаимодействия Академии наук, Федерального агентства научных организаций и региональных властей.

Сергей Ивлиев: Мы все прошли хороший стресс-тест. Руководитель лаборатории криптоэкономики и блокчейн-систем ПГНИУ уверен, что предпосылок для образования нового «пузыря» на рынке криптовалют больше нет.

Максим Решетников: Губернатор — это политик, и чисто технократические методы здесь неприменимы. Глава Пермского края — об изменениях, которые произошли с ним за минувший год, осознании потребностей пермяков и подходах к управлению регионом.

Молодёжь «добавили» в политику. Власти озаботились мобилизацией подрастающего электората.

Александр Флегинский: Медвежонок Паддингтон и Сталин — это всё-таки разные истории. Корифей прокатного бизнеса в Перми Александр Флегинский — о вмешательстве политики в дела кино.

Опять 17… Традиционный январский концерт хора «Млада» был посвящён 100-летию Октябрьской революции.

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