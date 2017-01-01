Александр Флегинский: Медвежонок Паддингтон и Сталин — это всё-таки разные истории Корифей прокатного бизнеса в Перми Александр Флегинский — о вмешательстве политики в дела кино

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— Александр Евгеньевич, когда вы занимались бизнесом в сфере кинопроката, бывало такое, что у фильмов забирали прокатные удостоверения?

— В то время, когда я этим занимался, такого не было в принципе. Но к этому тихонечко шло, политика всё больше и больше начинала интересоваться сферой кино. Но до отзывов прокатных удостоверений дело не доходило, случаев таких не было.

— Свою сеть кинотеатров Very Velly вы продали в 2016 году. Вы ушли из кинобизнеса только из-за финансовых соображений или нарастающее желание государства контролировать эту сферу тоже сыграло свою роль?

— На самом деле бизнес-соображения, конечно, превалировали. Но должен сказать, что элемент того, о чём вы говорите, тоже был. Потому что в последние пару лет всё чаще и чаще шли разговоры о том, что государство будет помогать российскому кино. Причём помогать отечественному кино почему-то планировали за счёт кинотеатров. Не знаю, какому кино собирались помогать, но та сфера, в которой я вращался, от подобных заявлений приходила в трепет. Это тоже создавало определённый фон, погружаться в который в будущем не хотелось. То есть нехорошие предчувствия были.

— Как прокатчики относятся к мерам поддержки отечественного кино за счёт «ущемления» иностранных фильмов?

— Прокатчики относятся к этому однозначно плохо. Потому что «меры поддержки отечественного кино» — это фраза, которую, вероятно, нужно трактовать следующим образом: как можно больше отечественных фильмов должно появляться в прокате. При этом неважно, приходят на них люди или нет. Не секрет, что фильм про медвежонка «Приключения Паддингтона — 2» собирает в прокате денег больше, чем «Движение вверх». При этом «Движение вверх» — действительно хороший российский фильм, патриотичный, и тема «правильная». Но британский медвежонок показывает лучшие сборы.

Кинобизнес — это очень дорогая сфера, в создание кинотеатра или сети кинотеатров нужно сначала вложить очень много денег, чтобы потом маленьким ручейком их возвращать. И когда отечественное кино поддерживают за счёт прокатчиков, это не шаг к развитию кино, а шаг к разорению кинотеатров.

— Прокат «Паддингтона» сначала хотели отложить. Дескать, пусть он сначала пройдёт во всём мире, а потом мы его покажем в России. Такая мера с точки зрения проката вообще допустима?

— Постараюсь объяснить максимально понятно… Представьте, что продавцу в гастрономе говорят: «Ты колбасу пока отложи, потому что у нас плохо берут сметану. Вот когда всю сметану продадим, тогда ты и колбасу верни на прилавок». А то, что несвежие продукты никому не нужны, в расчёт не принимается.

В каждой сети кинотеатров одним из самых главных людей с отдельным статусом является заместитель директора или директор по прокату. Это человек, который кончиками нервов чувствует, что нужно зрителю, какого числа тот или иной фильм должен выйти на экраны, когда заканчивать прокат. То есть это эксперт, который, собственно говоря, и зарабатывает деньги в этом бизнесе. Он и только он может правильно определить, что и когда ставить. А этому человеку говорят: «Мы всё понимаем. Но это ты ставь не сегодня, а через две недели». Понятное дело, что «колбаса» будет уже не так востребована. Бизнес от этого страдает.

— Самая громкая новость, которая ну уж очень попахивает политикой, — отъём прокатного удостоверения у фильма «Смерть Сталина». Как вы относитесь к этой мере?

— Медвежонок Паддингтон и Сталин — это всё-таки разные истории. «Смерть Сталина» я, разумеется, не смотрел и судить об этом фильме в целом не возьмусь. Но фрагменты видел. В частности, видел, как изображён в фильме маршал Жуков. К Георгию Жукову я испытываю большое уважение, совершенно точно заслуженное. В фильме Жуков изображён придурочным идиотом. Я против таких вещей и считаю, что не над всеми темами можно стебаться.

— Но это лишь сатирическая трактовка образа. Фильм-то комедийный, а не документальный. К тому же зритель сам решает, смотреть ему это кино или не смотреть, соглашаться с такой трактовкой или не соглашаться. Разве нет?

— С одной стороны, да. С другой стороны, сейчас большинство россиян, к сожалению, не читает книги по истории. И нужно думать, что мы вкладываем им в головы. Ведь многие сейчас формируют своё мнение о том или ином историческом персонаже или целой эпохе, просто посмотрев телевизионную программу, ролик в интернете или фильм в кинотеатре. Кроме того, попробуйте снять фильм про королеву Елизавету II или даже про королеву Викторию с любыми глупостями, которые придут вам в голову. Я бы ещё хотел посмотреть, как в демократической Великобритании к подобному отнесутся. Не нужно воспринимать демократию как тотальных хаос, анархию и вседозволенность.

— Но по федеральным телеканалам то и дело идут документальные фильмы, где Сталин показан отцом народов и творцом Победы, а репрессии якобы были необходимы. Неужели другая точка зрения не имеет права присутствовать хотя бы в кинотеатре?

— Имеет право. Но именно точка зрения, а не такой издевательский шарж. Не думаю, что шаржи — это хорошо. У меня к Сталину абсолютно определённое отношение, разумеется, негативное. Но ржать на эту тему зачем?

— Но разве смех и сатира не помогают людям преодолеть страх перед кровавым прошлым?

— Смех и сатира — безусловно, а стёб — нет. Повторюсь, это моя личная точка зрения.

— В будущем вы планируете каким-то образом возвращаться в кинобизнес или для вас это уже пройденный этап?

— Да кто его знает… Я никогда не планировал в этот бизнес заходить, но получилось, что зашёл. Потом не планировал выходить, но получилось, что вышел. Как оно дальше сложится, не знаю. Всё возможно.