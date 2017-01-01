На Олимпиаду в Пхёнчхане поедут четыре спортсмена из Прикамья

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Олимпийский комитет России опубликовал список спортсменов, отправляющихся на зимние Игры, которые пройдут с 9 по 25 февраля в Южной Корее. В нем 169 человек, и среди них — четыре пермяка, сообщает портал 59.ru.

Пермский край в Корее представят фристайлисты бронзовый призер Олимпиады в Сочи Александр Смышляев и чемпионка России Регина Рахимова, а также прыгуны на лыжах с трамплина чемпион России Евгений Климов и победительница Универсиады Анастасия Баранникова.

«Апелляции ещё двух претендентов на Игры — саночников Альберта Демченко и Татьяны Ивановой — в Спортивный арбитражный суд были отклонены», — рассказали 59.ru в краевом Минспорта.

Напомним, 5 декабря 2017 года МОК принял решение приостановить членство Олимпийского комитета России, что не позволяет сборной РФ выступить на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане под национальным флагом. МОК обвинил Россию в систематическом нарушении антидопинговых правил. При этом Международный олимпийский комитет намерен соблюдать права «чистых» спортсменов, которые смогут выступить на играх в статусе «олимпийский спортсмен из России» под флагом с пятью разноцветными кольцами.

Кроме того, в конце декабря МОК лишил ещё 11 российских спортсменов медалей, завоёванных в Сочи в 2014 году, и пожизненно отстранил их от участия в Олимпиадах. В список попали два представителя Прикамья — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр в Сочи Альберт Демченко и вице-чемпионка Татьяна Иванова.