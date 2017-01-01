В Прикамье установлен максимальный размер пенсии для госслужащих

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Сегодня, 25 января, депутаты законодательного собрания Пермского приняли поправки в законопроект об установлении максимального размера пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской и муниципальной службы.

Рабочая группа по подготовке законопроекта ко второму чтению рассмотрела 31 поправку, замечание и предложение.

Согласно принятым изменениям, максимальный размер пенсии за выслугу лет дифференцирован в зависимости от уровня должности, замещавшейся лицом, которому назначается пособие. Так, для высшей группы должностей пенсия не будет превышать 7-кратного, для ведущей группы должностей — 6-кратного, а для старшей и младшей группы — 5-кратного размера минимального оклада.

Закон вступит в силу с 1 апреля 2018 года.

«Новый компаньон»