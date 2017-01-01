Ляйсан Утяшева поможет маленьким пермякам победить рак

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Фото: specials.vogue.ru

Заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, чемпионка мира, шестикратная чемпионка Европы Ляйсан Утяшева организует сбор средств в поддержку пермского проекта «Донорство ума», организованного фондом «Дедморозим» при поддержке Русфонда.

Спортсменка стала одной из знаменитостей, принявших участие в лотерее «Русфонд. Мечта», где разыгрываются встречи со звёздными кумирами. Все собранные во время лотереи средства будут направлены на развитие Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова.

Лот с Ляйсан Утяшевой, ставшей в этом году звёздным волонтёром «Дедморозим» и пермяков, разыгрывается до 5 марта 2018 года. Принять участие в звёздной лотерее «Русфонд. Мечта» может любой желающий. Для этого нужно перейти по ссылке и сделать разовый перевод в поддержку проекта. Стоимость участия — 500 рублей. Победителя лота определит случайная выборка. Как сообщают в фонде «Дедморозим», выигравший счастливчик проведёт с Ляйсан Утяшевой целый день, сможет сделать селфи и получит памятный подарок с автографом. Чем именно займутся гимнастка и победитель, организаторы пока держат в тайне.

Вырученные на лотерее «Русфонд. Мечта» средства помогут развивать Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. При этом 20% от общей суммы лота Ляйсан Утяшевой будет перечислено в фонд «Дедморозим» на развитие сети пунктов сдачи крови для потенциальных доноров в Пермском крае — в настоящее время крупнейшей в России.





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