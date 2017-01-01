Минстрой зафиксировал нарушения при строительстве ЖК «Солнечный город»

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Фото: Константин Долгановский

В начале ноября 2017 года Министерство строительства и архитектуры Пермского края инициировало внеплановую проверку соблюдения градостроительного законодательства при возведении дома по адресу: ул. Островского, 93б, сообщили «Новому компаньону» в ведомстве.

По итогам проверки были выявлены нарушения градостроительных требований в части выдачи разрешения на строительство многоквартирного дома на земельном участке, сформированном с нарушением правил благоустройства и содержания территории в Перми. В результате Минстроем были применены административные меры воздействия в адрес Департамента градостроительства краевой столицы. Результаты проверки были направлены в прокуратуру для принятия дальнейших мер.

Напомним, сегодня, 22 января, участники долевого строительства многоквартирного дома по ул. Островского, 93б подготовили и направили открытое письмо губернатору Пермского края Максиму Решетникову относительно ситуации с пятой очередью в ЖК «Солнечный город».

В письме будущие жители указывают на многочисленные нарушения, допущенные различными ведомствами Перми и региона, и просят главу Прикамья обратить внимание на проблему обманутых дольщиков в Пермском крае.

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