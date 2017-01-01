В Прикамье стартовал проект «Мы выбираем спорт!»

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С 18 января на сайте «Управляем вместе» в разделе «Голосования» действует опрос жителей Пермского края по проекту «Мы выбираем спорт!», который продлится до 31 января 2018 года включительно.

Проект направлен на повышение качества спортивных мероприятий, а также формирование новой системы развития массового спорта на местах.

Муниципальными районами и городскими округами Пермского края разработаны творческие проекты в сфере спорта, которые включают в себя создание условий для развития массового спорта, пропаганду физкультуры и здорового образа жизни, а также обеспечение возможностей для занятий жителям муниципальных образований Пермского края. Проекты направлены на разные возрастные категории граждан.

Заявки на участие в проекте «Мы выбираем спорт!» на 2018 год подали 13 муниципальных районов (городских округов) Пермского края. Участники разделены на три группы исходя из численности населения. Субсидия победителю первой группы составит не более 7 млн руб., для второй группы — не более 3,75 млн руб., и для третьей группы — 2,5 млн руб.

По итогам проведения первого этапа конкурсного отбора ко второму туру допущены 7 муниципальных районов (городских округов) Пермского края:

1 группа — Чусовской муниципальный район

2 группа — Губахинский городской округ и Чердынский муниципальный район

3 группа — Усольский, Ординский, Суксунский, Ильинский муниципальные районы.

На втором этапе конкурсного отбора право выбора проекта предоставляется жителям Прикамья, отдать свой голос можно на сайте «Управляем вместе». При этом один житель Пермского края вправе отдать голос за один проект.

Количество голосов по итогам открытого интернет-голосования будет учтено во время очной защиты проектов представителями муниципальных районов (городских округов) Пермского края.

Напомним, ранее губернатор Прикамья Максим Решетников поставил задачу краевому правительству разработать программу развития массового и профессионального спорта в регионе. Глава края подчеркивал, что, с одной стороны, в регионе недостаточное количество спортивных объектов, а с другой — не загружены имеющиеся. «Будем приводить в порядок существующую материальную базу, строить новые объекты. Обеспечивать мероприятиями и те, и другие — вовлекать людей в систематические занятия спортом», — говорит Максим Решетников.

Отметим, консолидированный бюджет на развитие спортивной инфраструктуры региона на ближайшие пять лет — 1,8 млрд руб. Эти средства будут направлены на строительство спортивных объектов и проведение спортивных мероприятий на территории региона. Бюджет Пермского края предусматривает в период с 2018 по 2020 год построить более 100 спортивных площадок и 30 межшкольных стадионов.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края

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