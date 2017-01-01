Чиновникам дадут время подумать о выходе на пенсию до апреля Для закона о пенсиях высших должностных лиц введут переходный период

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Сегодня, 18 января, в Заксобрании Пермского края прошло заседание рабочей группы, созданной для подготовки ко второму чтению законопроекта об установлении максимального размера пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской и муниципальной службы.

Председатель рабочей группы, депутат ЗС Сергей Яшкин сообщил, что с момента принятия в первом чтении к ним поступило более 30 поправок, предложений и замечаний. При этом поступившие поправки можно разделить на два блока: касающиеся установки верхнего предела пенсий и определения категорий служащих, на которых этот закон распространяться не будет.

Первой рассмотрели поправку депутата Александра Третьякова. Он предложил учесть различия в условиях труда разных категорий государственных и гражданских служащих и не делать планку в размере шести минимальных окладов младшего госслужащего, равных 5265 руб., единой для всех.

«Когда я смотрю на работу в органах госвласти, исполнительной власти и в муниципалитетах, то понимаю, что чем выше должность у того или иного специалиста, тем выше его ответственность, выше нагрузка, выше отдача. И пенсионное обеспечение у него должно быть немного выше, чем у специалистов меньшей категории», — заявил депутат.

В связи с этим Александр Третьяков предложил установить максимальный размер пенсий в зависимости от уровня специалиста: для высшей группы должностей сделать пенсию не больше 7-кратного, для ведущей группы должностей — 6-кратного, а для старшей и младшей группы — 5-кратного размера минимального оклада. Кроме того, в рамках этой поправки депутат рекомендовал прописать в документе индексацию выплат и уральский коэффициент в районе 15%.

Депутат Валерий Трапезников с предлагаемой поправкой не согласился и спросил, зачем увеличивать максимальный размер пенсии, если губернатор края Максим Решетников наоборот сказал сократить её до шести окладов.

И.о. руководителя администрации губернатора Яна Дорофеева ответила, что эту поправку уже обсудили с губернатором, и краевые власти готовы её поддержать. «Здесь ведь речь идёт не только о повышении до семи, но и о понижении до пяти. В среднем остаётся шесть, но немножко дифференцируется в зависимости от ответственности», — пояснила чиновница.

Тогда Валерий Трапезников поинтересовался, зачем ущемлять права некоторых чиновников и вносить среди них переполох перед самыми выборами президента. На это Яна Дорофеева сообщила, что в изначальной версии законопроекта уменьшения пенсий коснулось бы только 4% от общего числа служащих, выходящих на пенсию и только тех, у кого достаточно большой должностной оклад. «Если говорить про старшую и младшую группу должностей, то у них на сегодняшний день пенсия до пятикратного размера даже не дотягивает. Они ничего не потеряют», — отметила глава администрации губернатора.

В свою очередь, депутат Александр Григоренко заявил, что, по его мнению, госслужащие вообще не должны получать пенсию больше, чем другие граждане российской федерации. «Чем они лучше рабочих, продавцов, топ-менеджеров компаний? В идеале никаких дополнительных пенсий кроме обычной пенсии по выслуге лет быть не должно. При этом она должна быть не больше обычной пенсии гражданина», — заявил депутат.

Яна Дорофеева отметила, что губернатор и так принял решение их ограничить. При этом она подчеркнула, что краевые власти не могут совсем их отменить, так как это противоречит федеральному законодательству.

В результате за принятие этой поправки проголосовали шесть членов рабочей группы, один высказался против и один воздержался. После этого все альтернативные поправки были автоматически отклонены. Это были предложения главы Пермского района и Земского Собрания Добрянского района установить максимальный размер пенсии за выслугу лет в размере не более четырехкратного размера прожиточного минимума для пенсионеров в Пермском крае.

Второй блок поправок касался уточнения круга лиц, на которых не распространяется действие разрабатываемого закона. В частности, Сергей Яшкин представил поправку о создании переходного периода и предложил прописать в документе, что закон вступает в силу с 1 апреля 2018 года. При этом депутат добавил, что принимаемые правила распространяются на всех, кроме тех, кому пенсия за выслугу лет назначена до вступления в силу этого закона.

Затем выступал Александр Третьяков и предложил не изменять размер пенсий за выслугу лет женщинам с 25-летним и мужчинам с 30-летним стажем государственной гражданской или муниципальной службы.

«Одно из моих жизненных правил, это уважение к старшим. Мне кажется, что чисто по-человечески неправильно распространять закон на людей, которые уже отработали 25-30 лет. Они выработали стаж по выслуге лет, но не выработали страховой стаж. Яркий пример, чтобы вам было понятно, это первый заместитель председателя правительства Ольга Антипина. Она свой государственный стаж выработала, а страховой ещё нет. У неё осталось совсем немножко, и она попадает под действие данного закона. Я предлагаю этих людей вывести за периметр действий законопроекта», — пояснил Александр Третьяков.

После этого Валерий Трапезников поинтересовался, почему тогда они забыли про работающих пенсионеров. «Они достигли 55-60 лет. У них стаж выработан, имеют право на страховую пенсию, но они ещё нужны губернатору и правительству и продолжают работать. Вы же ущемляете их права?», — возмутился депутат. В результате ему ответили, что, когда введут переходный период, такие чиновники до 1 апреля могут выйти на пенсию, а потом продолжать работать по срочному договору. Так они будут получать и пенсию, и зарплату.

Представитель краевой власти в Заксобрании Анатолий Маховиков отметил, что первоначальная редакция закона была гораздо жёстче.

«Закон вообще вступал с 1 января, но в процессе консультаций, в том числе с прокуратурой, появился этот переходный период в размере трёх месяцев. Касательно переходного периода губернатор считает, что за февраль-март люди смогут определиться со своим будущим. Во-вторых, права рядовых специалистов этим законом никак не ущемляются. Он коснётся только высшие должности. Позиция губернатора в том, чтобы не было дисбаланса. Поэтому нужно принять закон в формулировке, предложенной депутатом Яшкиным» — подытожил Анатолий Маховиков.

В результате члены рабочей группы поддержали поправку о создании переходного периода и рекомендовали законопроект к рассмотрению во втором чтении на ближайшем заседании Заксобрания.

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