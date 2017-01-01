Пермский край летит в Дубай Делегация из Прикамья с рабочим визитом посетит Объединённые Арабские Эмираты

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

19-21 января с рабочим визитом в Дубай и Абу-Даби отправится официальная делегация представителей власти, бизнеса и образования Пермского края.

Цель поездки — развитие торгово-экономического, инвестиционного, научно-технического и гуманитарного сотрудничества между нашим регионом и Объединёнными Арабскими Эмиратами.

Принимающей стороной станут представители предприятий ОАЭ: компаний «Lootah Group of Companies», «Dubai Investments», «Mohammad Omar Bin Haider (MOBH) Holding Group».

С приветственным словом выступит губернатор Прикамья Максим Решетников. Также глава региона расскажет об экономическом, промышленном, инвестиционном потенциале Пермского края.

Профессор, ректор Пермского национального исследовательского политехнического университета Анатолий Ташкинов презентует участникам встречи своё высшее учебное заведение. С презентациями предприятий выступят представители бизнес-сообщества Прикамья.

В рамках рабочего визита также состоится встреча губернатора Прикамья Максима Решетникова, министра экономического развития Максима Колесникова и заместителя председателя правительства — министра промышленности, предпринимательства и торговли Алексея Чибисова с представителями инвестиционных агентств ОАЭ для обсуждения условий осуществления прямых инвестиций в Пермский край.

В течение трёх дней в Дубае и Абу-Даби будут проходить семинары и переговоры пермских и арабских предпринимателей по различным отраслям промышленности.

Кроме того, пермская делегация посетит стройплощадку для люкс-проектов «Пальма», Дубайское дорожно-транспортное ведомство, компании «Lootah Group of Companies», «Dubai Investments», «Mohammad Omar Bin Haider (MOBH) Holding Group».

Отметим, что, по данным Пермской таможни Приволжского таможенного управления Федеральной таможенной службы РФ, по итогам девяти месяцев 2017 года внешнеторговый оборот между нашим регионом и Объединенными Арабскими Эмиратами составил $ 8,1 млн (0,21% от общего объема товарооборота), что на 0,8 % выше показателя к соответствующему периоду 2016 года.

В январе-сентябре 2017 года из Пермского края в ОАЭ в основном экспортировали такие группы товаров: древесина, деревянные изделия, древесный уголь (48,7%); ядерные реакторы, котлы, оборудование, механические устройства и их части (24,8%); органические химические соединения (14,1%). Основными импортируемыми товарами из ОАЭ в Пермский край стали дубильные или красильные экстракты, таннины и их производные, красители, пигменты и прочие красящие вещества, краски и лаки; шпаклёвки и прочие мастики, полиграфическая краска, чернила, тушь (73,1%) и изделия из чёрных металлов (24,6%).

«Новый компаньон»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Агент 570