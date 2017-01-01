Минздрав: Пострадавшие в школе №127 дети идут на поправку

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Фото: Константин Долгановский

В настоящее время в Краевой детской клинической больнице вместе с родителями находятся восемь детей в удовлетворительном состоянии, у всех пациентов отмечается положительная динамика.

16 января один ребёнок переведён на дневной стационар, сообщают в Министерстве здравоохранения Пермского края. Также 16 января ещё один школьник был отправлен в Московский НИИ глазных болезней им. Гельмгольца. По информации главврача НИИ, при поступлении докторами Краевой детской больницы было проведено полное обследование пострадавшего, московские коллеги одобрили тактику специалистов детской больницы. На данный момент повторная операция мальчику не показана, назначена консервативная терапия, длительностью примерно 10-14 дней. После неё будет проведено дополнительное обследование и принято решение о дальнейшей тактике ведения пациента.

В городской клинической больнице №4 учительница находится в сознании, у нее также отмечается существенная положительная динамика. Напавшие на пермских четвероклассников подростки переведены в отделение сосудистой хирургии в стабильном состоянии.

Кроме того, 17 января больницы посетил главный специалист — психиатр минздрава РФ Зураб Кекелидзе. Специалист провёл беседы с родителями и пациентами и обсудил с пермскими коллегами дальнейшую тактику работы.

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