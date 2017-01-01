Приговор руководителю хищения из банкоматов более 40 млн рублей оставлен без изменения

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Фото: Сергей Копышко

Пермский краевой суд оставил без изменения приговор Соликамского городского суда Пермского края, который призналжителя Прикамья виновным в совершении 27 преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч.4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище).

Установлено, что осужденный, являясь организатором и руководителем организованной группы, с лета 2012 года по февраль 2016 года на территории Пермского края, Удмуртской республики, Свердловской и Челябинской областей совершил 25 хищений денежных средств из банкоматов крупных различных российских банков, и два преступления, связанные с кражей снегоходов. Общий ущерб составил более 42 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

Суд первой инстанции приговорил преступника к 8 годам лишения свободы со штрафом в размере 200 тыс. руб. с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также в счет возмещения причиненного материального вреда с с него взыскано около 39 млн руб.

Судебная коллегия по уголовным делам Пермского краевого суда оставила без удовлетворения жалобы осужденного и его защитника, оставив приговор без изменения.

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