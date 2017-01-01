Следователи признали факт нападения на пермских школьников

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Фото: Константин Долгановский

Двоим несовершеннолетним фигурантам уголовного дела о нападении на учеников и учительницу в пермской школе №127 предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, пп. «а, в, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершённое группой лиц по предварительному сговору), сообщает сайт Следственного комитета России.

По версии следствия, 15 января 2018 года учащийся 10 класса и его несовершеннолетний знакомый — бывший ученик этого учебного заведения — пришли в школу, вооружившись ножами. Войдя в аудиторию, где занимались дети одного из младших классов, обвиняемые умышленно нанесли 9 ученикам и учительнице множественные ножевые ранения.

В связи с тем, что обвиняемые нанесли удары ножом и друг другу, они были госпитализированы. По ходатайству следствия судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. После выписки из медицинского учреждения оба несовершеннолетних будут переведены в СИЗО, говорится на сайте СКР.

Напомним, ранее по официальной версии два подростка подрались на ножах в здании школы. Их попыталась разнять учительница, но получила серьёзные ранения. Всего было госпитализировано 12 человек, включая девять учеников четвёртого класса. Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство двух и более лиц».

На данный момент следствием продолжается установление всей картины произошедшего, мотивов преступления и обстоятельств, способствовавших его совершению. Наряду с этим следствие оценивает действия (бездействие) сотрудников учебного заведения, родителей подростков, а также лиц, на которых лежит обязанность по обеспечению безопасности детей в школе.

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