Театр-Театр закрывается... ...не весь и временно

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В минувший уик-энд околотеатральная общественность Перми — и не только Перми! — была взволнована постером, который Пермский академический Театр-Театр разместил в социальных сетях. «Театр закрывается», — гласит объявление, выполненное в фирменном стиле театра. Если таким образом планировалось поднять волну интереса к тому, что в театре происходит, то это удалось: встревоженные послания приходили со всех концов света, в том числе из Южной Америки, и обрушили театральный сайт.

На самом же деле, это начало информационной кампании, посвящённой грядущей реконструкции большой сцены Театра-Театра. Театр, конечно, закроется, но временно: ориентировочно — с апреля по октябрь 2018 года; к тому же, закроется не весь, поскольку на малой сцене будут идти спектакли, кроме того, руководство театра намерено активно задействовать большое фойе и театральную площадь, где пройдёт множество творческих событий. Наконец, труппа будет активно гастролировать, прежде всего, в городах Пермского края.

Реконструкцию, о которой идёт речь, планировалось провести ещё в 2014 году. Тогда на эти цели в бюджете края было зарезервировано 220 млн руб. Был найден подрядчик — ЗАО «Электропроект» (Москва), который изготовил необходимое сценическое оборудование, и осталось лишь провести монтаж в пространстве под большой сценой, однако учредитель театра — краевой минкульт, который в то время возглавлял Игорь Гладнев, затормозил этот процесс. В частности, министерство не устроил тот факт, что у подрядчика нет лицензии для работ на объектах культурного наследия. Повод, в общем-то формальный, поскольку самого объекта наследия — здания театра — реконструкция не касается, речь идёт лишь о сценических механизмах.

Разумеется, подрядчик проявил недовольство, которое вылилось в серию судебных процессов. В результате контракт был расторгнут, уплачены неустойки.

Подробно о противостоянии театра и министерства можно прочитать в материале «Нового компаньона» «Муки творчества».

Цель планируемой реконструкции — изменение нижней механизации сцены, которая позволит создавать «волшебные» сценические эффекты, необходимые, в частности, для постановки давно задуманного худруком Театра-Театра Борисом Мильграмом мюзикла Евгения Загота «Винил», за который уже уплачено около 2 млн руб. авторских гонораров.

По информации «Нового компаньона», момент завершения реконструкции осенью нынешнего года театр намерен обставить торжественно: создаётся новый фирменный стиль, готовится масштабная презентация новых возможностей большой сцены.