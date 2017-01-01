Похититель детей из Краснокамска получил пожизненный срок

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Сегодня, 28 декабря, Пермский краевой суд признал 30-летнего уроженца Краснокамска Юрия Тиунова виновным в совершении семи особо тяжких преступлений в отношении шести малолетних детей.

Следствие установило, что в 2011 году молодой человек напал на двух мальчиков, гулявших в лесу в пригороде Краснокамска. В октябре 2013 года он похитил первоклассника, совершил в отношении ребёнка тяжкое насильственное преступление, убил и спрятал тело на дачном участке своих родителей. Спустя три года мужчина переехал жить в Оренбург. Там в январе 2017 года он пытался похитить двух малолетних девочек. Но они оказали активное сопротивление, и преступник скрылся. В этот же день ему удалось похитить 12-летнюю школьницу, и вывезти ёе на окраину города. Во время нахождения в багажнике девочка смогла по телефону связаться с матерью, и та обратилась в полицию. Спустя несколько часов Тиунова задержали.

Изучив все обстоятельства уголовного дела, краевой суд приговорил мужчину к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима, сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.

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