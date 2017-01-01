Время ожидания в очереди за услугами МФЦ сократилось с часа до 11 минут

Руководитель Пермского краевого многофункционального центра Игорь Никитин отчитался на заседании правительства за четыре года работы учреждения


Наталья Тимофеева
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Мои документы МФЦ

Сейчас сеть МФЦ Пермского края включает в себя 53 филиала, 214 территориально-обособленных подразделений и 726 окон предоставления услуг. Если в 2013 году пермские МФЦ оказывали порядка 200 видов услуг, то сейчас пермяки могут получить в центрах «Мои документы» более тысячи видов, и, по словам Игоря Никитина, эта цифра постоянно растёт. Например, в 2018 году учреждение начнёт предоставлять ещё 70 новых услуг, связанных с работой минсоцразвития и налоговой службы.

В этом году в МФЦ предоставили физическим лицам более 2,5 млн услуг, и 350 тыс. — юридическим. Самыми популярными оказались услуги в сфере регистрации прав на недвижимость.

Ежедневно в Пермском крае многофункциональные центры посещают более 8 тыс. человек. Руководитель МФЦ отметил, что они смогли уменьшить время ожидания в очереди с часа до 11 минут — на 30% по краю, и в три раза по Перми. Количество жалоб жителей на время ожидания также снизилось в 2,5 раза.

Губернатор Максим Решетников отметил, что 74 жалобы — это всё равно много, и поинтересовался, на что продолжаю жаловаться.

«К сожалению, поскольку мы работаем с населением, в течение дня бывают периоды, когда заканчивается рабочий день или начинается обеденный перерыв, и люди массово начинают приходить. Стараемся это прогнозировать и перестраиваем графики работы специалистов», — ответил Игорь Никитин.

Также руководитель МФЦ сообщил, что они на час увеличили время работы пермских многофункциональных центров. Теперь офисы работают с 8,00 до 20.00. Также отделения стали работать на три часа дольше по субботам.

Кроме этого, в 2017 году МФЦ начали обслуживать заявителей на выезде. Ветеранам Великой Отечественной войны и труда услуга предоставляется бесплатно. Для удобства бизнеса в трёх филиалах Перми появились отдельные окна приёма для застройщиков. В 2018 году также планируется открыть мобильные офисы для предоставления госуслуг жителям отдалённых районов.

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