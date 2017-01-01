В Перми впервые выступит камерный оркестр I Virtuosi del Teatro alla Scala

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Открыта продажа билетов на концерт оркестра I Virtuosi del Teatro alla Scala («Виртуозы Театро Ла Скала»).

Единственный концерт камерного оркестра с мировым именем состоится 7 февраля на сцене Органного концертного зала Пермской филармонии при поддержке министерства культуры Пермского края.

Оркестр, работающий в Милане уже более 30 лет, в состав которого входят музыканты известнейшего оперного театра Ла Скала и филармонического оркерстра Ла Скала, посетит Пермь впервые.

Коллектив выступал в самых престижных театрах и концертных залах мира под управлением всемирно известных дирижеров и с участием знаменитых солистов. В репертуар оркестра входят самые значительные сочинения для камерного оркестра с XVIII века до наших дней.

«Виртуозы Театро Ла Скала» исполнят для пермских слушателей произведения Алессандро Марчелло, Саверио Меркаданте, Джакомо Пуччини, Нино Рота.

Стоимость билетов — от 500 до 1500 рублей. Билеты можно приобрести на сайте филармонии (http://filarmonia.online/buy.html?id=1961 ), в кассе органного зала и городских зрелищных кассах города.

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