За год число погибших в ДТП с пермскими автобусами выросло в три раза

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Фото: Константин Долгановский

В связи увеличением числа аварий с участием городских автобусов в администрации Перми прошло совещание по вопросам безопасности пассажирских перевозок.

Как сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции, за 11 месяцев на дорогах Перми произошло 239 ДТП с участием автобусов, в результате 10 человек погибли и ещё 308 получили ранения. Несмотря на то, что количество ДТП по сравнению с прошлым годом выросло лишь на 3,4 %, число пострадавших и погибших увеличилось на 11,2 % и 233%.

В ГИБДД отметили, что в 53 случаях авария произошла по вине водителей автобусов. Начальник отделения технического надзора майор полиции Алексей Винокуров сообщил, что одной из причин дорожно-транспортных происшествий в Перми является плотность графиков движения по маршрутам. По его словам, большинство перевозчиков оплачивают труд водителей процентом от выручки, привезенной с маршрута. Поэтому водители автобусов конкурируют между собой и пытаются раньше других забрать пассажиров с остановки. Это приводит к динамичному началу движения, резкому торможению, защемлению пассажиров дверьми, и, как следствие, травмированию пассажиров.

Однако перевозчики, присутствовавшие на совещании, заявили, что сейчас зарплата водителей зависит не от процентов с выручки, а от отработанных часов. Таким образом, «гонки за пассажиром» должны были прекратиться. По их словам, водители спешат, так как департамент дорог и транспорта штрафует перевозчиков за несоблюдение расписания.

По итогам совещания был выработа план мероприятий по снижению уровня аварийности и повышению дисциплины водительского состава.

«Мы готовы работать совместно, рассмотреть предложения перевозчиков по изменению конфигурации отдельных остановок. В случае, если отставание от графика связано с заторами на дорогах, необходимо сообщать в Центральную диспетчерскую службу, тогда штрафных санкций за отставание не будет», - заявил замглавы администрации города Анатолий Дашкевич.

Также в январе и феврале городской департамент дорог и транспорта совместно с ГИБДД проведет проверки на автотранспортных предприятиях. Кроме этого, в связи с ростом трафика перед новогодними праздниками, перевозчиками поручено провести инструктажи с водительским составом и не допускать «гонок» на дорогах, сообщает пресс-служба городской администрации.