За год число погибших в ДТП с пермскими автобусами выросло в три раза
В связи увеличением числа аварий с участием городских автобусов в администрации Перми прошло совещание по вопросам безопасности пассажирских перевозок.
Как сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции, за 11
месяцев на дорогах Перми произошло 239 ДТП с участием автобусов, в результате
10 человек погибли и ещё 308 получили ранения. Несмотря на то, что количество
ДТП по сравнению с прошлым годом выросло лишь на 3,4 %, число пострадавших и
погибших увеличилось на 11,2 % и 233%.
В ГИБДД отметили, что в 53 случаях авария произошла по вине
водителей автобусов. Начальник отделения технического надзора майор полиции
Алексей Винокуров сообщил, что одной из причин дорожно-транспортных
происшествий в Перми является плотность графиков движения по маршрутам. По его
словам, большинство перевозчиков оплачивают труд водителей процентом от
выручки, привезенной с маршрута. Поэтому водители автобусов конкурируют между
собой и пытаются раньше других забрать пассажиров с остановки. Это приводит к
динамичному началу движения, резкому торможению, защемлению пассажиров дверьми,
и, как следствие, травмированию пассажиров.
Однако перевозчики, присутствовавшие на совещании, заявили, что
сейчас зарплата водителей зависит не от процентов с выручки, а от отработанных
часов. Таким образом, «гонки за пассажиром» должны были прекратиться. По их
словам, водители спешат, так как департамент дорог и транспорта штрафует перевозчиков
за несоблюдение расписания.
По итогам совещания был выработа план мероприятий по
снижению уровня аварийности и повышению дисциплины водительского состава.
«Мы готовы работать совместно, рассмотреть предложения
перевозчиков по изменению конфигурации отдельных остановок. В случае, если
отставание от графика связано с заторами на дорогах, необходимо сообщать в
Центральную диспетчерскую службу, тогда штрафных санкций за отставание не
будет», - заявил замглавы администрации города Анатолий Дашкевич.
Также в январе и феврале городской департамент дорог и
транспорта совместно с ГИБДД проведет проверки на автотранспортных
предприятиях. Кроме этого, в связи с ростом трафика перед новогодними
праздниками, перевозчиками поручено провести инструктажи с водительским
составом и не допускать «гонок» на дорогах, сообщает пресс-служба городской
администрации.