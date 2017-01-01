ПЗСП признан дипломантом Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» Пермская строительная компания ПЗСП стала одним из победителей Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Дипломом отмечены стеновые газобетонные блоки предприятия.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Виктор Михалев

В Перми церемония награждения победителей состоялась 21 декабря в большом зале Правительства Пермского края. Празднование прошло особенно торжественно, ведь в этом году конкурс проводился в юбилейный, 20-й раз.

В этом году ПЗСП участвовал в конкурсе в номинации «Продукция производственно-технического назначения». На рассмотрение конкурсной комиссии были представлены стеновые блоки из ячеистых бетонов. Их производство — одно из профильных направлений деятельности предприятия. Именно из автоклавного ячеистого бетона строятся самые тёплые и комфортные дома: этот материал экологичен и в четыре раза теплее кирпича.

— Предприятие производит широкую номенклатуру различной продукции. Один из основных её видов — автоклавный газобетон. Он подходит как для малоэтажного строительства, так и для возведения многоэтажных зданий, — отмечает директор по подготовке строительства АО «ПЗСП» Александр Черепанов.

ПЗСП можно назвать одним из самых опытных участников конкурса, компания участвует в нём с момента основания программы «100 лучших товаров России». Неудивительно, ведь само предприятие работает с 1963 года, и в 2018 году отметит 55-летний юбилей.

— ПЗСП сегодня — один из лидеров строительной индустрии Пермского края. Мы строим качественные и надёжные дома, производим качественные и востребованные газобетонные блоки. Наши блоки из автоклавного газобетона производятся в строгом соответствии с технологией. Именно поэтому они обладают всеми свойствами, которые необходимы при строительстве жилья: прочность, морозостойкость, экологичность, — подчеркнул на церемонии поздравления победителей Александр Черепанов.