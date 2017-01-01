ПЗСП признан дипломантом Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России»
Пермская строительная компания ПЗСП стала одним из победителей Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Дипломом отмечены стеновые газобетонные блоки предприятия.
В Перми церемония награждения победителей состоялась 21 декабря в большом зале Правительства Пермского края. Празднование прошло особенно торжественно, ведь в этом году конкурс проводился в юбилейный, 20-й раз.
В этом году ПЗСП участвовал в конкурсе в номинации «Продукция производственно-технического назначения». На рассмотрение конкурсной комиссии были представлены стеновые блоки из ячеистых бетонов. Их производство — одно из профильных направлений деятельности предприятия. Именно из автоклавного ячеистого бетона строятся самые тёплые и комфортные дома: этот материал экологичен и в четыре раза теплее кирпича.
— Предприятие производит широкую номенклатуру различной продукции. Один из основных её видов — автоклавный газобетон. Он подходит как для малоэтажного строительства, так и для возведения многоэтажных зданий, — отмечает директор по подготовке строительства АО «ПЗСП» Александр Черепанов.
ПЗСП можно назвать одним из самых опытных участников конкурса, компания участвует в нём с момента основания программы «100 лучших товаров России». Неудивительно, ведь само предприятие работает с 1963 года, и в 2018 году отметит 55-летний юбилей.
— ПЗСП сегодня — один из лидеров строительной индустрии Пермского края. Мы строим качественные и надёжные дома, производим качественные и востребованные газобетонные блоки. Наши блоки из автоклавного газобетона производятся в строгом соответствии с технологией. Именно поэтому они обладают всеми свойствами, которые необходимы при строительстве жилья: прочность, морозостойкость, экологичность, — подчеркнул на церемонии поздравления победителей Александр Черепанов.