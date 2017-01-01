Ради помощи детям пермяки будут лепить из глины и ходить по гвоздям

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Фото: Константин Долгановский

24 декабря шесть йога-студий Перми и фонд «Дедморозим» проведут йога-марафон «Дышать» в пользу детей, которым требуется кислородная поддержка.

Помимо традиционных 108 кругов Сурьи Намаскар (пер. «Приветствие Солнцу») участников марафона ждут мастер-классы, угощения и живая музыка. В детской комнате ребят ожидают кукольные сказки, изготовление музыкальных шейкеров и конвертов для письма Деду Морозу, лепка из глины, валяние игрушек из шерсти, создание коллажей мечты и многое другое.

Йога-марафон «Дышать» (0+) пройдет 24 декабря по адресу Монастырская, 14а (Сити Стар), 5 этаж. Начало в 11.00. Обязательна предварительная регистрация. Регистрационный взнос — 500 рублей. Собранные деньги передадут детям, которые не могут дышать самостоятельно и используют аппараты искусственной вентиляции лёгких или трахеостомы. Каждому из них регулярно нужны расходные материалы стоимостью в сотни тысяч рублей, которые не предоставляются государством, сообщают в благотворительном фонде «Дедморозим».

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