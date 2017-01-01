В 2017 году в Прикамье в два раза вырос объем выданных автокредитов Прикамье вошло в пятёрку лидеров по темпам роста объёмов автокредитования

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Фото: Константин Долгановский

По информации Национального бюро кредитных историй, с января по октябрь этого года в России было выдано автокредитов на сумму 391,9 млрд руб., что на 39,3% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

При этом самые высокие темпы роста объёмов выданных автокредитов зафиксировали в Кемеровской (+68,5%) и Челябинской (+57,8%) областях, Удмуртской республике (+55,4%), Республике Башкортостан (+54,6%), а также в Пермском крае (+50,9%). Объем выданных автокредитов за 10 месяцев 2017 в Прикамье составил 9,78 млрд руб.

Исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов сообщил, что в России уже несколько месяцев подряд наблюдается рост автомобильных продаж.

«Данные показатели во многом обусловлены реализацией госпрограммы льготного автокредитования, спектр которой в последнее время был расширен за счет новых программ — «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Помимо субсидированной процентной ставки, в рамках этих программ покупатели получали и 10%-ную скидку на автомобиль, что только повышало привлекательность кредита», — объяснил эксперт.