Генпрокуратура РФ заинтересовалась пермским ДТП с «перемещением тела» После сюжета на НТВ трагическим происшествием с перемещением тела, случившемся в Прикамье, заинтересовалась Генеральная прокуратура РФ

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

«Новый компаньон» уже несколько раз писал об этой странной истории. 23 июня 2014 года Евгений Скорняков ехал с вечеринки вместе с товарищем на автомобиле ВАЗ-2112. Неподалёку от села Лобаново автомобиль столкнулся с машиной Isuzu и улетел в кювет. Евгений умер почти мгновенно.

Множество свидетелей (медики скорой помощи, водители, бывшие рядом в момент ДТП) однозначно заявили, что погибший был в момент аварии на месте пассажира, а у оставшегося в живых водителя повреждённой дверью была зажата нога. Но эксперты неожиданно заключили: пьяный водитель и пассажир в ходе столкновения «поменялись местами». Таким образом, согласно выводам следствия, виновным в столкновении оказался пассажир — Евгений Скорняков.

В конце октября этого года загадочная история с перемещением привлекла внимание федерального телеканала НТВ. История о том, как отец погибшего Николай Скорняков три года бьётся за справедливое расследование, была рассказана в программе «Главная дорога».

Николай Скорняков сообщил, что во время общения корреспондентов с экспертом по этому делу Андреем Рожковым, он отшучивался и не воспринимал всерьёз происходящее.

По «делу о перемещении» не только поведение экспертов выглядит выходящим за границы полномочий, но и реакция следователей по делу. После аварии они выдали повреждённый автомобиль и вещи родственникам выжившего участника аварии, что позволило ему уничтожить вещественные доказательства ещё до возбуждения уголовного дела. За это следователи не были привлечены к ответственности «в связи с истечением срока давности». Не были запрошены и медицинские карты поступившего в больницу водителя, ведь по характеру повреждений можно было указать на расположение тел в момент ДТП.

После выхода в эфир материала «Главной дороги» к расследованию подключилась генпрокуратура.

Александр Куренной, официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ:

— В генпрокуратуре России рассмотрены доводы, изложенные в программе «Главная дорога» в сюжете «Экспертиза здравого смысла». В отношении следователя приняты меры дисциплинарного воздействия. Назначена дополнительная комплексная комиссионная судебно-медицинская и автотехническая экспертиза.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться