Время ещё есть Региональные власти ответили на заявление гендиректора ФК «Амкар»

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Фото: ФК «Амкар»

Сегодня, 15 декабря, «Новый Компаньон» уже писал о том, «Амкар» рискует прекратить существование из-за финансовых проблем. Как сообщил изданию «Спорт-Экспресс» генеральный директор ФК «Амкар» Игорь Резвухин, пермскому клубу не подтверждают финансирование на следующий год, а переговоры ни со стороны края, ни со стороны спонсора «ни к чему хорошему не приводят».

Министр физической культуры, спорта и туризма Прикамья Олег Глызин отметил, что ведомство должно развивать все виды спорта на территории всего региона. При этом в приоритете, как на региональном, так и федеральном уровне, находится поддержка, прежде всего, массового и детского спорта, восстановление и развитие спортивной инфраструктуры, которая в течение многих лет была недоинвестирована.

«Мы должны чётко определить, что для нас важнее: современные спортплощадки и залы для жителей или миллионные гонорары легионеров, содержание спортивных функционеров и менеджеров за счёт налогоплательщиков. Для меня здесь выбор очевиден — в пользу простых любителей физкультуры и здорового образа жизни. Профессиональные спортивные клубы — это коммерческие проекты, они должны зарабатывать сами, а не уповать на то, что им принесут деньги «на блюдечке». Мы, со своей стороны, готовы участвовать в переговорах по привлечению спонсоров, но именно участвовать, а не подменять собой на этих встречах менеджмент спортклубов», — подчеркнул министр.

С министром солидарен председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания Прикамья Сергей Клепцин. «Совсем недавно состоялось заседание общественного совета при губернаторе Пермского края, на котором четко были обозначены ориентиры — развитие массового и детского спорта. Сейчас перед всеми стоит задача номер один — привлечь к занятиям спортом как можно больше жителей. Это значит, нужно предоставить населению качественную возможность тренироваться, укреплять здоровье, участвовать в спортивных мероприятиях. А главное, на это есть и запрос самого общества — об этом говорит число участников в любительских марафонах, «Лыжне России», и т.д. Кроме того, развивая, например, массовый детский спорт, мы в конечном счете формируем кадровый ресурс для спорта высших достижений», — объяснил Сергей Клепцин.

Олег Глызин добавил также, что в министерстве понимают значимость профессиональных команд в общей структуре спортивного движения в Прикамье и предусматривают для них серьезную финансовую поддержку. В этом году на финансирование профессиональных клубов из бюджета Пермского края было выделено более 381 млн руб. Все эти деньги клубам были перечислены.

В частности, «Амкар» в 2017 году получил из краевого бюджета 212 млн руб. Летом футбольному клубу добавили ещё порядка 170 млн руб. Президент федерации легкой атлетики Пермского края Александр Богачев считает, что если «топовым» федерациям выделить дополнительно хотя бы 1% от бюджета «Амкара», то в Прикамье очень скоро появится чемпион мира и Олимпийский чемпион. «И это я сейчас не только о легкой атлетике говорю», — отметил он.

Депутат Законодательного Собрания Пермского края Олег Постников заявил, что решение краевого правительства сократить на 5% размер субсидий профессиональным клубам понятно: «В бюджете края заложено исполнение очень важных социальных обязательств, и найти лишнюю копейку даже на спорт трудно. Подчеркну — решение надо искать в рамках имеющегося бюджета. Что касается эмоций, конечно, жалко терять в турнирах любимые клубы, и надеюсь, что этого не произойдёт. Сейчас надо отбросить эмоции и шантаж и садиться за стол переговоров. Не ждать готового решения, а искать его вместе. Время ещё есть».

По его словам, клубам и краевым властям нужно найти такую форму взаимодействия, чтобы клубы продолжили свою деятельность в рамках имеющегося бюджета. «Именно побеждали, а не выживали», — подчеркнул депутат.

«Новый компаньон»