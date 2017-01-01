Игорь Резвухин: «Амкару» не подтверждают финансирование на следующий год Пермский клуб рискует прекратить существование из-за финансовых проблем

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Об этом генеральный директор ФК «Амкар» сообщил изданию «Спорт-Экспресс».

«Есть, если мягко сказать, проблема — нам не подтверждают финансирование на будущий год, — рассказал Игорь Резвухин. — Переговоры ведутся, но ни к чем хорошему они не приводят».

— Переговоры со стороны края или со стороны спонсоров?

«Не подтверждаются ни со стороны края, ни со стороны спонсора, — заявил гендиректор клуба.

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев также не уверен в том, продолжит ли клуб своё существование.

«Неизвестно, будет жить «Амкар» или нет. Последний год клуб жил за счёт средств вырученных от продажи игроков», — сказал Гаджиев в эфире радиостанции «Спорт FM».

Напомним, «Амкар» после 20 туров набрал 21 очко и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.