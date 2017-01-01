Как сократить платежи по кредиту

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Пермский филиал Россельхозбанка предлагает программу рефинансирования кредитов. Программа позволяет снизить размер ежемесячного платежа, увеличить срок кредита, привлечь созаемщиков.

Рефинансирование — это кредит, который выдается для погашения ранее полученных кредитов. Новый кредит заемщик выплачивает на более выгодных для себя условиях. Есть возможность досрочно погасить кредит без ограничений

Чтобы оформить кредит на рефинансирование, необходимо предоставить в офис банка паспорт, СНИЛС, Справку о доходах (2НДФЛ, справку по форме банка), копию трудовой книжки, заверенную работодателем, кредитный договор с графиком платежей по действующему кредиту, справку об остатке основного долга по действующему кредиту. При наличии: свидетельства о браке, разводе, рождении детей. Стаж работы заявителя должен быть не менее 6 мес. на последнем (текущем) месте работы и не менее 1 года общего стажа за последние 5 лет.

Подробную информацию о рефинансировании вы можете получить на сайте банка — rshb.ru, в офисах Россельхозбанка, а также по телефону 8 (342) 259-07-07.

Пермский региональный филиал АО «Россельхозбанк»:

г. Пермь,

ул. Ленина, 50,

ул. Пушкина, 104,

ул. Мира, 68.

Тел. (342) 259-07-27

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка РФ №3349 (бессрочная).

Реклама