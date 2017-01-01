Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 15 декабря

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

К новым победам и открытиям. Губернатор Пермского края Максим Решетников в обновлённом здании Речного вокзала провёл пресс-конференцию, посвящённую главным темам уходящего 2017 года. Именно здесь 12 декабря состоялось торжественное открытие исторического парка «Россия — моя история».

Зима нагрянула нежданно? В начале прошлой недели в Перми начались проверки качества уборки снега на придомовых территориях.

Далёкое близкое. Комфортная среда проживания становится доступна жителям не только центральных, но и отдалённых районов Перми.

Запрос на качество. Ленинский район не остановится на достигнутых успехах в благоустройстве своей территории.

Открытый город. Пермь заняла первое место в рейтинге международной активности городов.

Подвели итоги и провели ротацию. В Перми состоялась ежегодная конференция регионального отделения партии «Единая Россия».

Герои нашего города. В Перми состоялась 10-я церемония вручения премии «Преодоление».

На крыльях успеха. Юные пермяки померились силами в кёрлинге и армрестлинге.

Газета «Пятница» выходит тиражом 110-150 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

Уважаемые читатели! В Интернет-сети газету «Пятница» можно найти на сайте friday.perm.ru и в социальной сети «ВКонтакте».

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться