В новом аэровокзале налаживают систему теплоснабжения

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Фото: Константин Долгановский

Ранее посетители нового терминала международного аэропорта «Пермь» пожаловались на пониженную температуру в здании.

Как сообщается на сайте аэропорта, это вызвано необходимыми работами по отладке автоматизированной централизованной системы теплоснабжения нового терминала.

«Администрация аэропорта приносит свои извинения за неудобства и надеется, что пассажиры и гости аэропорта с пониманием отнесутся к возникшей ситуации. Все работы по регулировке будут завершены в кратчайшие сроки, после чего температура в терминале в зимний период будет соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям».

Напомним, в минувшие выходные температура воздуха в Перми понизилась до -20 градусов. 12 декабря в Перми началось потепление, и, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура опускаться ниже -10 градусов не будет.

«Новый компаньон»

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