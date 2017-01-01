Система «теплый пол» на объектах «СтройПанельКомплект» – приятная опция для вашего комфорта

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«Теплый пол» в санузлах стал постоянной опцией в проектах застройщика.

Первым проектом с приятной новинкой стал 7-й квартал ЖК «Медовый» в Кондратово. Сейчас системы включены в отделку дома по ул. Гашкова, 53 (ЖК «Мотовилихинsky»), новых домов в ЖК «Белые росы», ЖК «Юбилейный» (г. Добрянка), а также во все последующие позиции комплексов.

Совершенствование проектов, а значит, повышение удобства и качества проживания — неотъемлемая часть политики развития «СтройПанельКомплект». Просыпайтесь комфортно и неспешно! Не нужно больше стелить на пол различные покрытия, чтобы ощутить под ногами тепло. Пусть это новшество дополнит ваши утренние ритуалы и сделает их более приятными.

«СтройПанельКомплект» — повышаем степень вашего комфорта с каждым новым проектом!

Квартиры во всех объектах застройщика сдаются с полной отделкой, функциональное и просторное внутридворовое пространство радует новоселов игровыми и спортивными площадками, зонами отдыха для детей и взрослых.

В этом году почти 800 квартир передано новоселам, запланирован ввод в эксплуатацию еще ряд объектов.

С жилыми комплексами компании можно познакомиться в рамках регулярных экскурсий и мероприятия «День открытых строек», которое проводится ежемесячно.

Отдел продаж «СтройПанельКомплект» ждет вас по адресу: ул. Монастырская, 12, телефон — 217-93-03.

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