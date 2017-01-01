Российский бобслей и скелетон будут представлены на Олимпиаде в Пхёнчхане

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Российские бобслеисты и скелетонисты после этапа Кубка мира в немецком Винтерберге единогласно приняли решение выступать на Играх-2018 под олимпийским флагом. Об этом сообщил ТАСС президент федерации бобслея России Александр Зубков.

Напомним, во вторник 5 декабря МОК принял решение приостановить членство Олимпийского комитета России, что не позволяет сборной РФ выступить на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане под национальным флагом. МОК обвинил Россию в систематическом нарушении антидопинговых правил. При этом Международный олимпийский комитет намерен соблюдать права «чистых» спортсменов, которые смогут выступить на играх в статусе «олимпийский спортсмен из России» под флагом с пятью разноцветными кольцами.

«У нас прошли собрания как в скелетоне, так и в бобслее. Все спортсмены, которые принимали участие в этих собраниях, проголосовали ехать на Олимпийские игры под олимпийским флагом, — отметил Александр Зубков, — «Нас поставили в ситуацию, когда приходится выступать без гимна и флага, но мы должны доказать силу отечественного спорта», — подчеркнул президент федерации бобслея России.

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