Региональный хоккей отпраздновал 70-летие

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Во дворце спорта «Молот» состоялось торжественное празднование 70-летия регионального хоккея.

Спортсменов и болельщиков поздравили руководитель СДЮСШОР «Молот» по хоккею города Перми Николай Ванин, председатель межрегионального координационного совета «Урал-Западная Сибирь» федерации хоккея РФ Вячеслав Деменьшин и губернатор Пермского края Максим Решетников.

«Пермский хоккей всего на год моложе российского хоккея. Это популярный вид спорта, в который вовлечено почти 5 тысяч человек, и из года в год это число растет вместе с появлением новых ледовых площадок, — обратился с поздравительным словом Максим Решетников. — Сейчас у нас ведется строительство новой ледовой площадки в Губахе, а мы и дальше будем развивать хоккей».

Глава региона подчеркнул, что УДС «Молот» — исторический спортивный объект для Пермского края. Краевые власти намерены провести ремонт, установить новую световую и звуковую аппаратуру, чтобы «матчи были зрелищные и интересные».

Видеообращение с поздравлениями направил президент федерации хоккея РФ Владислав Третьяк: «За 70 лет российского хоккея наши спортсмены не раз становились мировыми чемпионами. И, конечно, вклад пермского хоккея в эти достижения огромен». Олимпийский чемпион отметил достижения и перспективы хоккейного клуба «Молот-Прикамье» и детской сборной, поблагодарил Максима Решетникова за поддержку спорта в регионе и федерацию хоккея за проводимые мероприятия и ежедневный труд.

Кроме команды мастеров, в Пермском крае активно развивается детский хоккей. Как отметил руководитель СДЮСШОР «Молот» по хоккею г. Перми Николай Ванин, развитию хоккея и популяризации этого вида спорта способствует наличие ледовых площадок, где можно было бы проводить тренировки и соревнования.

«Строительство новых объектов очень влияет на популярность хоккея. В Краснокамске и Губахе ведется стройка новых дворцов, и мы, федерация хоккея, видим команды этих муниципальных образований в первенстве Пермского края. В общей сложности в нем принимают участие 12 команд, в частности, из Красновишерска, Чайковского, Чусового, Краснокамска», — рассказал Николай Ванин.

По его словам, проведение региональных соревнований среди спортсменов младшего возраста позволяет осуществлять отбор перспективных хоккеистов в спорт высших достижений.

Председатель межрегионального координационного совета «Урал-Западная Сибирь» федерации хоккея РФ Вячеслав Деменьшин отметил, что для дальнейшего развития пермского хоккея региону нужна еще и молодежная команда. Ее появление поспособствовало бы сохранению перспективных спортсменов в Прикамье и их дальнейшему переходу в состав «Молота-Прикамье».

«Самое главное в хоккее — не потерять то, что наработали. У хоккея в Прикамье есть традиции, воспитанники, есть болельщики, накопленный опыт. Я считаю, что в Пермском крае с хоккеем будет все хорошо, важно консолидировать силы всех заинтересованных сторон для развития спорта», — выразил свою уверенность Вячеслав Деменьшин.

Отметим, что развитие массового, дворового и спорта высоких достижений — приоритетное направление региональной политики. Так, по инициативе губернатора Пермского края Максима Решетникова в регионе был создан Совет по физической культуре и спорту, который позволит консолидировать усилия представителей спортивных школ и федераций, региональных и городских властей для развития спорта и популяризации здорового образа жизни в Прикамье.





Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Агент 570