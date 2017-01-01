«Феерия света» на пермской набережной может обойтись бюджету города в 4,9 млн рублей

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Муниципальное учреждение культуры «Пермьпарк» объявило запрос котировок на установку, обслуживание и демонтаж видеоэкспозиции на территории набережной. Максимальная цена контракта составляет 4,97 млн руб. Рассмотрение заявок запланировано на 13 декабря.

Установка световых композиций «Феерия света» пройдет в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время». Видеоэкспозиция будет работать почти три месяца – с 27 декабря по 1 апреля.

Подрядчик должен обеспечить художественной подсветкой лестничный спуск от Соборной площади, ротонду, насосную станцию и забор. С помощью видеопроекции на подпорных стенах набережной и внутри тоннеля будут транслироваться картины. Звуковое сопровождение обеспечат 18 динамиков, стилизованных под камни, и 24 настенных громкоговорителя.

Художественное освещение будет работать ежедневно с 17.00 до 9.00. Видеопроекцию и звуковое сопровождение будут включать с 19.00 до 22.00: с 27 декабря по 8 января – ежедневно, а затем только по праздникам, в пятницу, субботу и воскресенье.

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