Светлана Высокова: Голос разума должен быть превыше всего
Бронзовый призер зимних Олимпийских игр прокомментировала решение Международного олимпийского комитета
По мнению заслуженного мастера спорта по конькобежному спорту, бронзового призера зимних Олимпийских игр в 2006 году в Турине Светланы Высоковой, российские спортсмены не должны бойкотировать Олимпиаду-2018 в Пхенчхане:
У меня однозначное мнение — России бойкотировать Олимпиаду не надо, голос разума должен быть превыше всего. Следует понимать, что данным решением мы участвуем в судьбах спортсменов-олимпийцев, которые в невероятной конкуренции олимпийского цикла добились места в сборной. Для кого-то участие в этом спортивном празднике планеты является мечтой всей жизни, для кого-то — последнее выступление в спортивной карьере и последний шанс доказать свою состоятельность в спорте.
Напомним, вчера, 5 декабря, МОК отстранил Олимпийский комитет России и принял решение пригласить отдельных российских спортсменов при условии, что они будут называться «олимпийский спортсмен из России» и выступят на Олимпиаде-2018 с формой под собственным именем и под олимпийским флагом.
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