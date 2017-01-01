В Перми уничтожены около 400 кг польских груш

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Пермские таможенники при осмотре выявили 394 кг (60 ящиков) санкционных груш из Польши. Груши были изъяты и утилизированы на полигоне твердых бытовых отходов «Софроны», сообщает пресс-служба пермской таможни.

Так, в конце сентября в Перми уже было уничтожено более тонны запрещённых к ввозу груш и гранатов. Тогда общий вес завезённых из Польши и Греции фруктов составил 1 тонну 221 кг: вес груш составил 728 кг, гранатов — 493,5 кг.

Напомним, что во исполнение указа президента и правительства РФ установлен запрет на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из США, 28 стран Европейского союза, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и княжества Лихтенштейн.

В списке запрещенных к ввозу товаров на сегодняшний день: мясо крупного рогатого скота, свинина, живая рыба, молочная продукция, овощи, фрукты и соль.

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