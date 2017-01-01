В Верещагино повара столовой осудили за отравление 27 школьников

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Суд признал 44-летнюю женщину виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности массовое отравление детей.

Как сообщает пресс-служба краевого СУ СКР, 22 ноября 2016 года повар школы № 121 в Верещагино приготовила плов с курицей. Из-за нарушения технологии приготовления в блюде произошло накопление возбудителя инфекционного заболевания. В результате после обеда в столовой учащиеся 2-4 классов стали жаловаться на тошноту и острую боль в животе. В больницу с диагнозом «острый энтероколит» попали 27 детей.

В результате повар получила 10 месяцев ограничения свободы. Приговор суда в законную силу еще не вступил.

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