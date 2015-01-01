В Нытвенской больнице не соблюдают требования по утилизации медицинских отходов

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Прокуратура Нытвенского района Пермского края установила, что в Нытвенской районной больнице медицинские отходы класса «Б» хранились в одноразовых пакетах желтого цвета, без нанесения на пакет необходимой информации. Кроме этого, без герметичной ёмкости также хранились опасные отходы класса «Г», а именно отработанные ртутьсодержащие лампы.

Отмечается, что в помещении отсутствовала специальная вентиляция.

По результатам проверки главному врачу ГБУЗ ПК «Нытвенская районная больница» внесено представление об устранении нарушений.



