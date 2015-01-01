Жители Прикамья стали больше есть мяса и картофеля

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По данным Пермьстата, в прошлом году выросло потребление мяса, картофеля, овощей и фруктов. По остальным видам продуктов наблюдается незначительное снижение. При этом потребление мяса, молока, овощей и фруктов в крае отстаёт от установленных медицинских норм. В то же время потребление картофеля, яиц, хлеба и продуктов переработки зерна превышает рациональную норму потребления.

Отметим, что в 2016 году произошло возрастание уровня самообеспечения по молоку, овощам и яйцам. В то же время коэффициент самообеспечения по мясу и картофелю оказался ниже уровня 2015 года.

«Новый компаньон»

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