Минздрав Прикамья: «Окончательное решение по Дому ребёнка будет принято исходя из интересов детей»

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28 сентября на общем собрании сотрудников краевого Дома ребёнка представитель регионального минздрава сообщил о закрытии учреждения с 1 января 2018 года. По имеющимся данным, финансирование спецучреждения бюджетом уже не предусмотрено. В министерстве здравоохранения Пермского края пояснили, что на сегодняшний день вопрос о закрытии дома ребёнка только обсуждается.

«Окончательное решение зависит во многом от экспертного заключения ведомств, занимающихся защитой прав детей, а также представителей общественности. В любом случае окончательное решение будет принято исходя из интересов детей. В случае принятия решения о закрытии учреждения, сотрудники Дома ребёнка будут трудоустроены в другие медицинские учреждения города Перми», — рассказали в региональном минздраве.

Напомним, сотрудники Пермского краевого специализированного Дома ребёнка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики обратились к депутату ЗС Пермского края Владимиру Чулошникову с просьбой помочь сохранить спецучреждение. Документ подписали более 30 сотрудников.

«Новый компаньон»